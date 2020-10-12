Два автомобиля столкнулись в центре Острова

17:46, 12 октября 2020, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Два автомобиля столкнулись в центре Острова, сообщает газета «Островские вести».

ДТП произошло 12 октября в 15:30. Столкнулись автомобили «Газель» и Honda. Грузовик, выезжая на главную дорогу, не пропустил легковую машину. По словам водителя «Газели», он не заметил иномарку.

Молодые люди, что ехали на Honda, сообщили, что скорость их автомобиля была невысокой, ее сбросили перед пешеходным переходом, расположенным рядом с местом происшествия.

В иномарке сработали подушки безопасности. Люди не пострадали, повреждены только автомобили.

На месте ДТП работали сотрудники ДПС.