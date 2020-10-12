0
18:20
В Усвятском районе автомобиль улетел в кювет, есть пострадавшие
17:46
Два автомобиля столкнулись в центре Острова
15:46
Монитор, велосипед и деньги стали добычей псковских воров
14:47
Стая собак загрызла четырех коз в Печорском районе
13:00
Сигареты на миллион рублей обнаружены в лесу на границе Псковской области и Латвии
12:05
Двух невельчан задержали за незаконный вылов рыбы
09:13
Генпрокуратура взяла на контроль происшествия с детьми в Псковской области
Еще новости
Происшествия

Два автомобиля столкнулись в центре Острова

  • ДТП в центре Острова со столкновением двух машин
    Фото: ПАИ
  • ДТП в центре Острова со столкновением двух машин
    Фото: ПАИ
  • ДТП в центре Острова со столкновением двух машин
    Фото: ПАИ
  • ДТП в центре Острова со столкновением двух машин
    Фото: ПАИ

Два автомобиля столкнулись в центре Острова, сообщает газета «Островские вести».

ДТП произошло 12 октября в 15:30. Столкнулись автомобили «Газель» и Honda. Грузовик, выезжая на главную дорогу, не пропустил легковую машину. По словам водителя «Газели», он не заметил иномарку.

Молодые люди, что ехали на Honda, сообщили, что скорость их автомобиля была невысокой, ее сбросили перед пешеходным переходом, расположенным рядом с местом происшествия.

В иномарке сработали подушки безопасности. Люди не пострадали, повреждены только автомобили.

На месте ДТП работали сотрудники ДПС.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

В Усвятском районе автомобиль улетел в кювет, есть пострадавшие
12 октября 2020
В Усвятском районе автомобиль улетел в кювет, есть пострадавшие
Два автомобиля столкнулись в центре Острова
12 октября 2020
Два автомобиля столкнулись в центре Острова
Монитор, велосипед и деньги стали добычей псковских воров
12 октября 2020
Монитор, велосипед и деньги стали добычей псковских воров
Стая собак загрызла четырех коз в Печорском районе
12 октября 2020
Стая собак загрызла четырех коз в Печорском районе
Сигареты на миллион рублей обнаружены в лесу на границе Псковской области и Латвии
12 октября 2020
Сигареты на миллион рублей обнаружены в лесу на границе Псковской области и Латвии
Двух невельчан задержали за незаконный вылов рыбы
12 октября 2020
Двух невельчан задержали за незаконный вылов рыбы
Генпрокуратура взяла на контроль происшествия с детьми в Псковской области
12 октября 2020
Генпрокуратура взяла на контроль происшествия с детьми в Псковской области
Публикуем видео задержания водителя, протаранившего автомобили на Запсковье
11 октября 2020
Публикуем видео задержания водителя, протаранившего автомобили на Запсковье

Идет загрузка...