Подавляющее большинство постов глав МСУ в Псковской области заняли представители «Единой России»

18:42, 12 октября 2020, ПАИ

В понедельник, 12 октября, в Псковской области завершилась процедура выборов глав городских и сельских поселений, а также глав районных собраний депутатов в Себежском, Куньинском и Невельском районах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Все председатели районных собраний депутатов избраны от партии «Единая Россия». В частности, новый председатель Себежского районного собрания депутатов стал Геннадий Таракин. В Куньинском и Невельском районе председатели Сергей Буканов и Виктор Зуев соответственно - избраны на новый срок.

В 108 сельских и городских поселениях Псковской области проведены выборы глав поселений. Повторно выбран 81 (75%) глава, еще 27 избраны впервые (25%).

От «Единой России» выбрано 105 глав, в трех поселениях главами стали самовыдвиженцы.

На прошедших в сентябре 2020 года в Псковской области мунициципальных выборах единороссы получили подавляющее большинство депутатских мандатов.