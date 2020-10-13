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Глава Роспотребнадзора: Сейчас важно не допустить COVID-диссидентства и «донести знания» до людей

Фото: Александр Астафьев/ТАСС

Глава Роспотребнадзора Анна Павлова заявила о том, что сейчас наступило важное время, когда необходимо позаботиться о своем здоровье и окружающих в том числе. Об этом сообщает 13 октября ТАСС.

Она  подчеркнула, что «результат борьбы с коронавирусом может быть получен только в соединении и комплексном подходе ученых в решении этой задачи».

«Информационная кампания сейчас крайне важна, [важно] не допустить COVID-диссидентства, не допустить диссидентства в отношении вакцины. Потому что вакцина - это то, что, безусловно, даст нам гораздо большую уверенность в эпидситуации, ее прогнозировании и блокировании ее дальнейшего развития», - сказала она в ходе Международной научно-практической онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

 

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