Три участка трассы Заполье – Гдов отремонтируют по нацпроекту

13:49, 13 октября 2020, ПАИ

Ремонт дороги Заполье – Гдов в Плюсском районе продолжается благодаря нацпроекту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Управление автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор») заключило контракт на ремонт автомобильной дороги Заполье – Гдов в Плюсском районе – дополнительный объект 2020 года, который реализуют на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В электронном аукционе победила дорожно-строительная организация «ДАФ». Сумма контракта составила 82,7 млн рублей, на которые подрядчик приведет в порядок три участка трассы: чуть более одного километра между деревнями Комарово и Почап; 3,5 километра между населенными пунктами Березицы и Заруденье и свыше одного километра на подъезде к деревне Ляды. Общая протяженность ремонтируемых участков - 5,6 км.

В рамках подготовительных работ подрядчик займется устройством водоотводных канав, планировкой откосов и дна кюветов и канав, валкой деревьев, расчисткой полосы отвода от кустарника. Следующий этап включит срезание старого асфальтобетонного покрытия на глубину до пяти сантиметров, восстановление виражей и укрепленных асфальтобетоном обочин. Дорожное покрытие будет состоять из двух слоев: выравнивающего на граните и верхнего на габбро-диабазе с укладкой геосетки между ними. Обочины укрепят песчано-гравийно-щебеночной смесью, бровку засеют травой. С использованием фрезерованного асфальтобетонного материала (ФАМ) отремонтируют съезды и примыкания, а также водопропускные трубы. Разметку нанесут термопластиком.

Работы планируют завершить до 28 мая 2021 года.

Автомобильная дорога Заполье – Гдов относится к III технической категории, имеет асфальтобетонное покрытие и две полосы движения. Ширина земляного полотна составляет от 11 до 13 метров, проезжей части – 7 метров, укрепленных обочин – от 2 до 3 метров. В рамках нацпроекта около 11 километров дороги Заполье – Гдов уже отремонтировали в этом году.