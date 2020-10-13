Опубликован график работы на октябрь мобильного ФАПа в Великолукском районе
Для удобства жителей Великолукского района опубликован график работы мобильного фельдшерско-акушерского пункта - ФАПа, сообщает районная газета «Наша путь».
В соответствии с графиком все желающие смогут проконсультироваться со специалистами, пройти медосмотр, сдать анализы, сделать ЭКГ и флюорографию, женщины могут сделать маммографию. Также в мобильном ФАПе можно сделать прививку от гриппа.
Дни и места работы мобильных ФАПов следующие:
14 октября - возле магазина Великолукского райпо в д. Дрепино Шелковской волости
15 октября - возле офиса врача общей практики в д. Поречье Пореченской волости
19 октября - возле магазина Великолукского райпо в д. Сидоровщина Переслегинской волости
21 октября - возле ФАПа в д. Иваново Переслегинской волости
26 октября - возле ФАПа в д. Русаново Переслегинской волости