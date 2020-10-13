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Общество

Опубликован график работы на октябрь мобильного ФАПа в Великолукском районе

 

Фото: газета Великолукского района «Наш путь»

Для удобства жителей  Великолукского района  опубликован график работы мобильного фельдшерско-акушерского пункта - ФАПа, сообщает  районная газета «Наша путь».

В соответствии с графиком все желающие смогут проконсультироваться со специалистами, пройти медосмотр, сдать анализы, сделать ЭКГ и флюорографию, женщины могут сделать маммографию. Также в мобильном ФАПе можно сделать прививку от гриппа.

Дни и места работы мобильных ФАПов следующие:

14 октября - возле магазина Великолукского райпо в д. Дрепино Шелковской волости

15 октября - возле офиса врача общей практики в д. Поречье Пореченской волости

19 октября - возле магазина Великолукского райпо в д. Сидоровщина Переслегинской волости

21 октября  - возле ФАПа в д. Иваново Переслегинской волости

26 октября - возле ФАПа в д. Русаново Переслегинской волости

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