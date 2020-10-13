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Александр Котов вошел в топ-20 сентябрьского медиарейтинга глав заксобраний РФ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов занял 20-е место в сентябрьском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов Российской Федерации, который подготовила компания «Медиалогия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили составители рейтинга.

Лидером в сентябре стал председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, на втором месте – председатель государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин, на третьем – председатель парламента Новосибирской области Андрей Шимкив. Замыкает рейтинг председатель Думы Чукотского автономного округа Александр Маслов.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 52 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

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