0
11:56
В Великолукском районе обустраивают спортивную площадку и парк по нацпроектам
11:54
Министр культуры пообещала ускорить рассмотрение заявки на реконструкцию усадьбы Родзянко в Усвятах
11:44
Дом губернатора в Пскове будет передан в региональную собственность
11:38
Алексей Кузьмин: Всплеска коронавируса в Великолукском районе удается избежать
10:47
19 лет колонии получил острович за двойное убийство
10:16
Министр культуры Ольга Любимова возложила цветы к памятнику Савве Ямщикову в Пскове
09:50
«Била полотенцем, чтобы не оставлять следов»: секс-рабыни с псковской трассы рассказали о своей судьбе
Еще новости
Общество

Для счастья россиянам необходимо 100–150 тысяч рублей в месяц

Фото: Pixabay

Россияне рассказали, сколько денег в месяц им нужно для счастья. Об этом 14 октября сообщают «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».

Согласно опросу, жителям России в месяц достаточно 100–150 тысяч рублей, чтобы чувствовать себя счастливыми. В то же время респонденты называют  хорошей зарплату в 60 тысяч рублей в месяц.

Стоит заметить, что москвичи отметили сумму намного выше. Им нужно получать в месяц более 150–300 тысяч рублей.

Жителям Северо-Кавказского и Приволжского округов нужно «много денег».

Для населения Сибири и Урала возможность чувствовать себя удачливыми дает престижная и хорошо оплачиваемая работа. Небольшое количество респондентов признались, что для счастья им нужен хотя бы $1 млн.

Лишь жители Московского региона и Северо-Запада остались довольны своим заработком. Больше всего недовольными своей зарплатой оказались жители Северного Кавказа.

Исследование проводилось в период с 9 по 12 октября среди одной тысячи россиян в возрасте 18–65 лет.

В сентябре были опубликованы данные соцопроса, согласно которому каждый десятый опрошенный россиянин перешел на серую зарплату из-за пандемии коронавируса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

В Великолукском районе обустраивают спортивную площадку и парк по нацпроектам
14 октября 2020
В Великолукском районе обустраивают спортивную площадку и парк по нацпроектам
Министр культуры пообещала ускорить рассмотрение заявки на реконструкцию усадьбы Родзянко в Усвятах
14 октября 2020
Министр культуры пообещала ускорить рассмотрение заявки на реконструкцию усадьбы Родзянко в Усвятах
Дом губернатора в Пскове будет передан в региональную собственность
14 октября 2020
Дом губернатора в Пскове будет передан в региональную собственность
Алексей Кузьмин: Всплеска коронавируса в Великолукском районе удается избежать
14 октября 2020
Алексей Кузьмин: Всплеска коронавируса в Великолукском районе удается избежать
19 лет колонии получил острович за двойное убийство
14 октября 2020
19 лет колонии получил острович за двойное убийство
Министр культуры Ольга Любимова возложила цветы к памятнику Савве Ямщикову в Пскове
14 октября 2020
Министр культуры Ольга Любимова возложила цветы к памятнику Савве Ямщикову в Пскове
Покров отмечают православные верующие: что нельзя делать в этот день
14 октября 2020
Покров отмечают православные верующие: что нельзя делать в этот день
Министр культуры РФ Ольга Любимова прибыла в Псковскую область с рабочим визитом
14 октября 2020
Министр культуры РФ Ольга Любимова прибыла в Псковскую область с рабочим визитом

Идет загрузка...