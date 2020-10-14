Для счастья россиянам необходимо 100–150 тысяч рублей в месяц

11:37, 14 октября 2020, ПАИ

Россияне рассказали, сколько денег в месяц им нужно для счастья. Об этом 14 октября сообщают «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».

Согласно опросу, жителям России в месяц достаточно 100–150 тысяч рублей, чтобы чувствовать себя счастливыми. В то же время респонденты называют хорошей зарплату в 60 тысяч рублей в месяц.

Стоит заметить, что москвичи отметили сумму намного выше. Им нужно получать в месяц более 150–300 тысяч рублей.

Жителям Северо-Кавказского и Приволжского округов нужно «много денег».

Для населения Сибири и Урала возможность чувствовать себя удачливыми дает престижная и хорошо оплачиваемая работа. Небольшое количество респондентов признались, что для счастья им нужен хотя бы $1 млн.

Лишь жители Московского региона и Северо-Запада остались довольны своим заработком. Больше всего недовольными своей зарплатой оказались жители Северного Кавказа.

Исследование проводилось в период с 9 по 12 октября среди одной тысячи россиян в возрасте 18–65 лет.

В сентябре были опубликованы данные соцопроса, согласно которому каждый десятый опрошенный россиянин перешел на серую зарплату из-за пандемии коронавируса.