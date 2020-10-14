Алексей Кузьмин: Экономика сегодня в Великолукском районе стабильна

10:35, 14 октября 2020, ПАИ

«Экономика на сегодняшний день в Великолукском районе стабильна. Конечно, я не могу сказать, что все хорошо. Проблем хватает. Но благодаря тому заделу, который мы пытаемся делать, мы участвуем в нацпроектах, в 2019 году сделали баскетбольную и футбольные площадки в поселке Дубрава», - заявил и. п. главы Великолукского района Алексей Кузьмин в эфире проекта ПАИ-live 14 октября.

По словам Алексея Кузьмина, в 2019 году в Поречье были оборудованы скамейки, детские площадки и дорожки. Кузьмин пояснил, что власти делают это все «не просто так»: «Это все не просто делается, а для того, чтобы люди пользовались. Мы уже к 2021 году сделали заявку на асфальтирование и строительство детской площадки. Думаем о будущем».

Кроме того, Кузьмин подчеркнул, что для Великолукского района очень значимо участие в программе переселения из аварийного и ветхого жилья. Он рассказал, что, в частности, сейчас заканчивается строительство 56-квартирного дома в поселке Дубрава. Жители заселятся в дом уже в этом году, заверил гость эфира.

«Уже отбирали контракт на следующий год, подрядчик готовит сметную документацию для строительства нового дома, опять в поселке Дубрава. Там больше всего аварийных и ветхих домов. Он начинает теперь преображаться», - сказал Кузьмин.