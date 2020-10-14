Жителей великолукской деревни Переслегино обеспечат качественной питьевой водой в этом году

16:40, 14 октября 2020, ПАИ

Жителей деревни Переслегино Великолукского района обеспечат качественной питьевой водой в этом году. Об этом заявил исполняющий полномочия главы Великолукского района Алексей Кузьмин в эфире проекта ПАИ-live 14 октября.

Алексей Кузьмин заметил, что в деревне Переслегино почти реализован нацпроект «Чистая вода».

«Идет полная реконструкция водоснабжения, проложены полностью новые сети в дома, там, где их нет, устанавливаются приборы учета. Для Переслегино это все очень значимо. Мы там постоянно страдаем от нехватки воды в какие-то праздники, и приходится ее останавливать на какой-то период времени, чтобы емкости наполнились и можно было бы ее подавать. Этот контракт, который мы отыграли с 2019 года, разделен на два этапа. В ближайшее время будет закончен, и уже в этом году люди получат совершенно качественную питьевую воду», – заявил Алексей Кузьмин.

Руководитель района подчеркнул, что о сфере ЖКХ можно говорить до бесконечности. «У нас оно сейчас в очень плачевном состоянии находится. Но тем не менее хочется сказать, что сейчас отрабатываем какие-то моменты. Думаем о водоснабжении, сделали уже три проекта. Написали в комитет, чтобы поучаствовать в программе по водоподготовке в поселках Нагорный, Дубрава, Дорожный. Если получится, установим станции, и жители будут получать более качественную воду», – рассказал он.

Касательно отопления Алексей Кузьмин упомянул, что в районе много сложностей.

«На сегодняшний день предприятия находятся во внешнем управлении. Мы делаем все, что от нас зависит, для того чтобы все-таки уйти от корпусного производства. Сам прекрасно понимаю. Работал в этой сфере не один год, и если предприятия уходят в корпусную массу, то потом создать что-то новое намного сложнее. Поэтому, конечно, готовим какие-то планы модернизации», – пояснил и. п. главы района.