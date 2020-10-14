Министр культуры России Ольга Любимова поддержала объединение Псковского театра драмы с петербургской Александринкой

12:37, 14 октября 2020, ПАИ

Министр культуры России Ольга Любимова на встрече с представителями труппы Псковского театра драмы им. А.С. Пушкина в Пскове поддержала проект объединения театра с петербургским Александринским театром, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Открывая встречу, губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил Ольгу Любимову за активное включение в проблематику культуры региона и внимание к развитию Псковского театра. Он отметил, что уже определен целый ряд направлений взаимодействия с Министерством культуры РФ.

Министр культуры Ольга Любимова обратила внимание на то, что, заботясь о судьбе театра, нужно помнить о театральном коллективе. Ольга Любимова особо подчеркнула, что решение о федерализации театра было также тщательно проработано с Союзом театральных деятелей России, с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, с первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком. Встрече в Пскове предшествовала совещание в Министерстве культуры.

«Мы несколько раз проговорили все за и против, сложности. И единогласно приняли решение, что объединение пойдет псковскому театру на пользу. Это принципиально важная позиция Министерства культуры. Театр будет продолжать работать в новом для себя качестве. Мы начинаем большой серьезный путь вместе!» - сказала Ольга Любимова и поздравила участников встречи с этим важным событием.

Сенатор от Псковской области Андрей Турчак присоединился к поздравлениям министра культуры. «Это объединение - инициатива самой Александринки и Псковского драмтеатра, который по праву заслуживает получение федерального статуса», - сказал он.

Художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев поблагодарил министра культуры, губернатора региона, театральное сообщество за помощь и поддержку театра.

«Нашу инициативу поддержал губернатор Михаил Ведерников, мы провели колоссальную работу. Без него ничего бы не получилось. Мы не только становимся федеральным театром, а будем работать с гуру театрального мира Валерием Фокиным. Это один из столпов нашей театральной жизни», - подчеркнул он.