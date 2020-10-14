Министр культуры осмотрела обновленную областную библиотеку в Пскове

12:49, 14 октября 2020, ПАИ

В рамках рабочего визита в Псковскую область министр культуры Ольга Любимова посетила Псковскую областную универсальную научную библиотеку, которая открылась после масштабной реконструкции. Вместе с главой региона Михаилом Ведерниковым министр осмотрела обновленные помещения, ознакомилась с современным оборудованием. Также объект посетил и первый вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Официальные лица прошли по основным посещениям библиотеки. Директор Вера Павлова рассказала об основных этапах реконструкции учреждения культуры. Она обратила внимание, что на всех этажах учреждения появилось много выставочных пространств и залов для проведения мероприятий разного формата. По итогам реконструкции за счет дополнительной двухэтажной надстройки общая площадь здания увеличена на 800 квадратных метров. Новые помещения позволят расширить функционал региональной библиотеки. На базе библиотеки открыт региональный центр Президентской библиотеки, оборудованный современной мультимедийной аппаратурой. «В учреждении появился издательский комплекс и в скором времени появится лаборатория-обсервация по восстановлению периодики. Единственная в России», — заметила Вера Павлова.

Ольга Любимова осталась довольна обновленной областной научной библиотекой, отметив усилия региона по развитию учреждения, в том числе в части сохранения книжного фонда, создания комфортных условий для читателей и сотрудников. «Впереди работа по пополнению фонда библиотеки новыми книгами», — отметила министр.

Михаила Ведерников проинформировал, что такая работа в регионе уже активно ведется. В первую очередь прорабатывается вопрос обновления книжного фонда в сельских и районных библиотеках, подчеркнул губернатор.

Особое внимание участников осмотра было приковано к книгохранилищу, которое оборудовано автоматической системой пожаротушения, а также современными системами вентиляции и климат-контроля. Большая работа, заметила Вера Павлова, проведена и по созданию в помещениях библиотеки доступной среды для посетителей маломобильных групп. На входе в учреждение установлен электрический пандус, внутри библиотеки работает лифт.

Псковская областная универсальная научная библиотека является частью объединенной библиотеки Псковской области. В структуру входят также Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина и Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих. В объединенной библиотеке зарегистрировано более 60 тысяч постоянных читателей. Ежегодно сотрудники организации выдают читателям около 2 млн книг. Еще порядка 50 тысяч человек пользуются информационными ресурсами библиотек. Обслуживают клиентов объединенной библиотеки более 200 специалистов.

В учреждении культуры проводится большая работа с населением. Отдельные проекты направлены на детскую аудиторию, студентов и граждан пожилого возраста. Одно из перспективных направлений работы связано с международной деятельностью.