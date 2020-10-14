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Политика

Михаил Ведерников вошел в топ-10 самых цитируемых губернаторов-блогеров

По итогам сентября глава Псковской области Михаил Ведерников вошел в топ-10 самых цитируемых губернаторов-блогеров, сообщили Псковскому агентству информации составители рейтинга из компании «Медиалогия».

Михаил Ведерников прибавил пять пунктов и оказался на восьмом месте списка. Отмечается, что СМИ, в частности, цитировали его сообщение из Instagram о том, что власти Псковской области, где в очереди на получение жилья стоят более 2,3 тысячи детей-сирот, получили из федерального бюджета 206 млн рублей. Это позволит обеспечить квартирами 174 человека, относящихся к этой категории граждан.

На первом месте рейтинга - мэр Москвы Сергей Собянин, на втором - глава Чечни Рамзан Кадыров, на третьем - губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Также Михаила Ведерникова опередили глава Крыма Сергей Аксёнов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

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