Александр Козловский: Избирательная программа «Единой России» формируется совместно с жителями Псковской области

15:07, 14 октября 2020, ПАИ

«Предвыборная программа кандидатов в депутаты будет основываться на наказах избирателей и будет направлена на решение проблем, которые озвучивают жители Псковской области», - заявил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского реготделении партии.

По словам Козловского, в настоящее время партия формирует народную программу, с которой кандидаты пойдут на выборы.

«Кандидаты «Единой России» плотно общаются с населением, формируют народную программу, отражающую насущные проблемы жителей, - пояснил Александр Козловский. - Ключевую часть наказов избирателей «Единой России» составляют социальные вопросы, а также вопросы развития экономики и сельского хозяйства».

В региональной общественной приемной размещен информационный ящик для сбора предложений в народную программу, в общественных приемных местных отделений партии также появятся ящики для осуществления обратной связи с населением. Жители районных центров и городов смогут написать письмо в партию и внести предложения по качественному улучшению жизни в своем населенном пункте.

Кроме того, жители Псковской области всегда могут обратиться с интересующими их вопросами в региональную общественную приемную партии по телефону: 8(8112) 662512 с 9:00 до 18:00 и в приемные местных отделений или направить обращение на электронную почту roppskov_903@mail.ru.