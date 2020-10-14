0
15:47
Около 300 масок раздали волонтеры в Пскове во время акции «СтопCOVID 2.0»
15:38
Гимназию и два детских сада реконструируют в Великолукском районе
15:36
Деревню Переслегино Великолукского района благоустроят в 2021 году
15:35
Парикмахер из Порхова стал лучшим мужским стилистом России
15:31
Три школы в Великолукском районе утеплят за 10 миллионов рублей
15:07
Александр Козловский: Избирательная программа «Единой России» формируется совместно с жителями Псковской области
14:40
В Пскове мошенницы похитили у пенсионера 350 тысяч рублей
Еще новости
Общество

Александр Козловский: Избирательная программа «Единой России» формируется совместно с жителями Псковской области

«Предвыборная программа кандидатов в депутаты будет основываться на наказах избирателей и будет направлена на решение проблем, которые озвучивают жители Псковской области», - заявил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского реготделении партии. 

По словам Козловского, в настоящее время партия формирует народную программу, с которой кандидаты пойдут на выборы.

«Кандидаты «Единой России» плотно общаются с населением, формируют народную программу, отражающую насущные проблемы жителей, - пояснил Александр Козловский. - Ключевую часть наказов избирателей «Единой России» составляют социальные вопросы, а также вопросы развития экономики и сельского хозяйства». 

В региональной общественной приемной размещен информационный ящик для сбора предложений в народную программу, в общественных приемных местных отделений партии также появятся ящики для осуществления обратной связи с населением. Жители районных центров и городов смогут написать письмо в партию и внести предложения по качественному улучшению жизни в своем населенном пункте.

Кроме того, жители Псковской области всегда могут обратиться с интересующими их вопросами в региональную общественную приемную партии по телефону: 8(8112) 662512 с 9:00 до 18:00 и в приемные местных отделений или направить обращение на электронную почту roppskov_903@mail.ru.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Около 300 масок раздали волонтеры в Пскове во время акции «СтопCOVID 2.0»
14 октября 2020
Около 300 масок раздали волонтеры в Пскове во время акции «СтопCOVID 2.0»
Гимназию и два детских сада реконструируют в Великолукском районе
14 октября 2020
Гимназию и два детских сада реконструируют в Великолукском районе
Деревню Переслегино Великолукского района благоустроят в 2021 году
14 октября 2020
Деревню Переслегино Великолукского района благоустроят в 2021 году
Парикмахер из Порхова стал лучшим мужским стилистом России
14 октября 2020
Парикмахер из Порхова стал лучшим мужским стилистом России
Три школы в Великолукском районе утеплят за 10 миллионов рублей
14 октября 2020
Три школы в Великолукском районе утеплят за 10 миллионов рублей
Александр Козловский: Избирательная программа «Единой России» формируется совместно с жителями Псковской области
14 октября 2020
Александр Козловский: Избирательная программа «Единой России» формируется совместно с жителями Псковской области
В Пскове мошенницы похитили у пенсионера 350 тысяч рублей
14 октября 2020
В Пскове мошенницы похитили у пенсионера 350 тысяч рублей
В трех школах Великолукского района появятся «Точки роста»
14 октября 2020
В трех школах Великолукского района появятся «Точки роста»

Идет загрузка...