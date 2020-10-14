К приему первых пациентов приступил филиал инфекционной больницы в Великих Луках

16:17, 14 октября 2020, ПАИ

14 октября в Великих Луках приступил к работе и приему первых пациентов филиал областной инфекционной больницы. Как сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости», учреждение практически на 100% укомплектовано медицинским персоналом.

Врачи рассказали, что им комфортно работать в новом учреждении: «условия оптимальные, комфортные, замечательный коллектив».



Фото: Фото "Великолукская правда. Новости"



Фото: Фото "Великолукская правда. Новости"



Фото: Фото "Великолукская правда. Новости"



Фото: Фото "Великолукская правда. Новости"



Фото: Фото "Великолукская правда. Новости"



Фото: Фото "Великолукская правда. Новости"



Фото: Фото "Великолукская правда. Новости"



Фото: Фото "Великолукская правда. Новости"



Фото: Фото "Великолукская правда. Новости"



Фото: Фото "Великолукская правда. Новости"



Фото: Фото "Великолукская правда. Новости"



Фото: Фото "Великолукская правда. Новости"



Фото: Фото "Великолукская правда. Новости"



Фото: Фото "Великолукская правда. Новости"



Фото: Фото "Великолукская правда. Новости"



Фото: Фото "Великолукская правда. Новости"



Фото: Фото "Великолукская правда. Новости"

































До приезда первого пациента журналисты под руководством директора филиала Натальи Дорожкиной посетили палаты, реанимацию и лаборатории, осмотрели новейшее оборудование - рентген-аппарат, позволяющий делать высокоточные снимки, компьютерный томограф на 32 среза, боксы для исследования анализов.

В Великолукском филиале оборудовано 100 коек, 10 из них - реанимационные для тяжелых больных. Палаты, или, как их называют, боксы, оборудованы кроватями, отдельным санузлом с душем, в каждом боксе - окошко для передачи пищи больному. Всего в учреждении 10 одноместных боксов и 40 - двухместных. В палатах пациенты будут обеспечены аппаратом искусственной вентиляции легких, есть кнопка вызова медицинской сестры. В палатах реанимации стоят новейшие аппараты ЭКМО.

На открытии филиала присутствовала главный врач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко. Она отметила, что этот многопрофильный инфекционный стационар предназначен для оказания помощи всем инфекционным больным, а не только пациентам с коронавирусом.



