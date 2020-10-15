Путин наградил Турчака орденом Александра Невского

08:03, 15 октября 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ряда человек, среди них — глава Счетной палаты Алексей Кудрин, секретарь генсовета «Единой России», экс-губернатор Псковской области, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и руководитель Центра паллиативной помощи в Москве, учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Анна (Нюта) Федермессер. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Андрей Турчак награжден орденом Александра Невского «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную общественную деятельность».

Алексей Кудрин заслужил орден «За заслуги перед отечеством» II степени «за большой вклад в укрепление системы государственного финансового контроля и многолетнюю добросовестную работу».



Нюта Федермессер получила орден Почета «за активное участие в подготовке и проведении общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе»