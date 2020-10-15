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Общество

Псковичей приглашают на презентацию книги «Пехота Сталина в «Зимней войне»

Фото: Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва.

Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва и военно-исторический клуб «Кольчуга» приглашают на презентацию книги «Пехота Сталина в «Зимней войне». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

Книгу представит автор, исследователь, краевед, член военно-исторического клуба «Кольчуга» Сергей Бирюк. В книге автор опровергает один из главных мифов советско-финской войны - прочно укоренившееся в массовом сознании представление о том, что бои шли только на «Линии Маннергейма». В книге рассказывается о неоднократных попытках Красной Армии обойти финские укрепления на примере 43-й, 56-й, 75-й, 155-й стрелковых и 25-й мотокавалерийской дивизий.

Тщательный анализ документов позволил автору окончательно ответить на вопрос о том, почему Красная Армия понесла значительные потери и не обошла «Линию Маннергейма».

Презентация книги состоится 16 октября в 17:30 в читальном зале библиотеки (Псков, Октябрьский проспект, 19а). Подробности можно узнать по телефону: 66-43-24.

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