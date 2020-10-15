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Кинопремьеры недели: Александра Даддарио пьет и страдает в Токио, а Тай Шеридан подозревается в убийстве

Каждую неделю кинообозреватель Псковского агентства информации Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката, а также мониторит премьеры ведущих стриминговых сервисов и отбирает всего несколько картин и сериалов, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. На этой неделе в прокат выходят: «Гипноз» — новая лента Валерия Тодоровского о подростке, страдающем лунатизмом; «Ночной портье» — криминальная драма с Тайем Шериданом в образе мнительного аутиста; и «Все оттенки Токио» — меланхоличная драма с Александрой Даддарио, которая теряет себя в неоновом Токио.  

 

«Гипноз» (2020)

Режиссер Валерий Тодоровский («Оттепель», «Стиляги», «Большой») после упоительной, ностальгической ретродрамы «Одесса» подался в откровенный триллер: «Гипноз» — фильм с уже более внятной жанровой канвой, завернутой в мрачную и суровую обертку.

Подросток Миша (Сергей Гиро) страдает от приступов лунатизма и обращается за помощью к психотерапевту Волкову (Максим Суханов). Тот берется за лечение и задействует в качестве терапии гипноз. Но вскоре все оборачивается проблемой куда серьезнее: Миша начинает путать реальность с иллюзиями, в этот момент еще куда-то таинственно исчезает одна из пациенток Волкова. А может девушка — всего лишь плод воображения Миши? Возможно ли, что это часть метода лечения? Подростку (и нам, разумеется, тоже) предстоит во всем этом разобраться.

Писать «Гипноз» Тодоровскому помогала Любовь Мульменко — сценаристка «Верности» Нигины Сайфуллаевой. В новой картине режиссера «Оттепели» также сыграли Екатерина Федулова, Сергей Медведев и Александр Кузьмин.   

 

«Ночной портье»/ The Night Clerk (2020)

Криминальная драма актера Майкла Кристофера («Мистер Робот», «Форс-мажоры»), рассказывающая об аутисте Барте Бромли (Тай Шеридан из  «Первому игроку приготовиться»), который вынужденно трудится, собственно, ночным портье в городской гостинице. Дело в том, что ночные смены, как ему кажется, немного упрощают жизнь: Барт не особо охотно идет на контакт и общение с людьми, особенно с посторонними, поэтому лучше уж работать в максимальном одиночестве. Из-за всего этого парень делает всяческие заметки обо всем на свете, а также зачем-то увлекается слежкой — в частности, ставит повсюду микроскопические микрофоны и камеры. В одну из таких попадает момент убийства женщины в номере, но детектив полиции Эспада (Джон Легуизамо) начинает подозревать Барта, впрочем, на него же пальцем указывает и внезапно нагрянувший супруг убитой.

«Портье», где, кстати, также сыграла обворожительная Ана де Армас («Достать ножи») и появится даже Хелен Хант («Изгой», «Чего хотят женщины»), вышел на Netflix еще в июне, но из-за тонны перенесенных блокбастеров и других громких премьер прокатчики покупают ленту, чтобы чем-то заполнить репертуарную сетку и хоть как-то вернуть зрителей в кинозалы.   

 

«Все оттенки Токио»/ Lost Girls and Love Hotels (2020)

Последнее, на что нужно решиться пойти в кино на этой неделе. Фильм Уильяма Олссона, снятый по некогда мировому бестселлеру канадки Кэтрин Харнахан (она же и адаптировала сценарий), можно описать как-то так: окончательно отчаявшаяся в жизни Маргарет (Александра Даддарио) бежит из Штатов в Японию преподавать английский язык будущим бортпроводницам, на деле же она регулярно напивается с токийскими друзьями в полуподвалах и, к тому же, практически ежедневно занимается беспорядочным сексом. В один из дней героиня ведет в love hotel состоятельного якудзу (его играет, кстати, звезда сериала «Гири/Хадзи» Такэхиро Хира), так, как кажется Маргарет, начинается ее «курортный» роман.

В итоге «Токио», оригинальное, лучшее название которого повторяет, к слову, книгу — Lost Girls and Love Hotels, не представляет собой абсолютно ничего любопытного. Даддарио теряет свое очарование где-то к середине, фильм о самобичевании, потере контроля и желании поэффектнее все закончить (спросите у Кауфмана как) скатывается к финалу в непонятную тягуче-меланхоличную субстанцию. Безусловно, утопающий в неоне Токио хоть как-то спасает положение в отдельных моментах, но этого манящего света оказывается, увы, недостаточно, и все это приключение, «таежный роман» без границ, ни к чему толковому не приводит ни героя, ни зрителя.

Муслим Камалов
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