Со стиральной доской сравнили жители Псковского района дорогу Подосье – Камно
Жители Псковского района пожаловались на плохое состояние дороги Подосье – Камно. Такая публикация появилась на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
В своем обращении местные жители вспомнили, что в мае этого года глава Псковского района Наталья Федорова обещала привести дорогу в порядок. Планировалось, что участок с покрытием из песчано-гравийной смеси выровняют с помощью грейдирования.
«На сегодня это просто стиральная доска!» – возмутилась заявительница.
Ответственной за решение проблемы назначена глава Псковского района Наталья Федорова.