Со стиральной доской сравнили жители Псковского района дорогу Подосье – Камно

10:08, 15 октября 2020, ПАИ

Жители Псковского района пожаловались на плохое состояние дороги Подосье – Камно. Такая публикация появилась на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

В своем обращении местные жители вспомнили, что в мае этого года глава Псковского района Наталья Федорова обещала привести дорогу в порядок. Планировалось, что участок с покрытием из песчано-гравийной смеси выровняют с помощью грейдирования.

«На сегодня это просто стиральная доска!» – возмутилась заявительница.

Ответственной за решение проблемы назначена глава Псковского района Наталья Федорова.