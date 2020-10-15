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Общество

Со стиральной доской сравнили жители Псковского района дорогу Подосье – Камно

Жители Псковского района пожаловались на плохое состояние дороги Подосье – Камно. Такая публикация появилась на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

В своем обращении местные жители вспомнили, что в мае этого года глава Псковского района Наталья Федорова обещала привести дорогу в порядок. Планировалось, что участок с покрытием из песчано-гравийной смеси выровняют с помощью грейдирования.

«На сегодня это просто стиральная доска!» – возмутилась заявительница.

Ответственной за решение проблемы назначена глава Псковского района Наталья Федорова.

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