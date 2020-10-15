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Общество

15 октября эксперты и психологи расскажут о профилактике рака груди

Фото: автономной некоммерческой организации «Дорога жизни»

Что такое рак молочной железы? Почему может развиться рак молочной железы? Какие существуют методы диагностики? Где и как можно пройти бесплатное профилактическое обследование? Получить ответы на эти и другие вопросы помогут эксперты и  психологи  автономной некоммерческой организации «Дорога жизни» в день Всемирной борьбы с раком молочной железы, 15 октября.  

Как рассказали организаторы, на тематическую встречу приглашают всех желающих.  На мероприятии выступят представители Ассоциации онкопациентов и их родственников «Помощь рядом», а также психологи и эксперты.

Мероприятие состоится 15 октября в 18:00 в проектном офисе «Команда 2018» на улице Некрасова, 19. Вход свободный. Организаторы просят участников встречи позаботиться о средствах защиты и при себе иметь маски.

Рак молочной железы – это злокачественное новообразование в области груди, которое является  серьезной медицинской и социальной проблемой. Среди всех онкологических заболеваний он занимает лидирующие позиции. По статистике, у более 1 500 000 женщин по всему миру диагностируется рак груди, примерно 400 000 случаев заканчиваются трагическим исходом.

Всемирный день борьбы с раком груди отмечается в России и других странах мира 15 октября. В этот день стоит задача информировать общество о заболевании, призвать женщин во всем мире обратить внимание на свое здоровье и ежегодно обследоваться у врача. День учрежден  Всемирной организацией здравоохранения. 15 октября по всему миру проходят благотворительные мероприятия, марафоны, бесплатные медицинские обследования, консультации, информационные акции.

 

 

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