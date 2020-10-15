Документальный фильм псковича «Добрые души» покажут на международном кинофестивале в Эстонии

13:45, 15 октября 2020, ПАИ

Фильм экс-корреспондента телерадиокомпании ГТРК «Псков» Никиты Ефимова «Добрые души» покажут 17 октября на международном фестивале документального кино в Эстонии XXXIV Parnu Film Festival. Показ пройдет в Балтийской школе кино, медиа, искусств и коммуникаций Таллинского университета в секции студенческих фильмов. Об этом режиссер сообщает на своей странице в Facebook.

Премьера картины Никиты Ефимова состоялась на фестифале «Послание к человеку» (там он взял специальный приз Генерального спонсора – группы «ИЛИМ), ленту также показали в секции «Среда» на фестивале документального кино «Артдокфест» в 2019 году. «Добрые души» — курсовая работа Ефимова, он окончил «Школу документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова» в Москве.

Фильм снимали в Новоржеве. По сюжету местные жители репетируют в Доме культуры спектакль по пьесе испанского драматурга. «Герои травят друг друга ядом, пытаются застрелить своих родственников, умирают, корчась от судорог, и в какой-то момент уже не понятно, где жизнь, а где театр», - говорится в аннотации к ленте.

«Школа документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова» была создана режиссером и продюсером Мариной Разбежкиной в содружестве с драматургом, режиссером и художественным руководителем Театр.doc Михаилом Угаровым. В частности, студенткой Марины Разбежкиной была режиссер Валерия Гай Германика («Все умрут, а я останусь», сериал «Школа», «Мысленный волк»).

Марина Разбежкина – сценарист, продюсер и режиссер, лауреат национальной премии «Лавр», член КиноСоюза, Российской Академии кинематографических искусств «Ника», Европейской Академии киноискусства, автор более 30 документальных картин и 2 художественных полнометражных фильмов, победитель множества российских и зарубежных кинофестивалей.