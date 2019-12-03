Пскович представит документальный фильм на международном фестивале «Art Doc Fest» в Москве

10:04, 03 декабря 2019, ПАИ

Фильм экс-корреспондента телерадиокомпании ГТРК «Псков» Никиты Ефимова «Добрые души» будет представлен в программе «Среда» международного фестиваля документального кино «Артдокфест», который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 5 по 12 декабря. Об этом режиссер картины сообщает на своей странице в Facebook.

«Добрые души» - курсовая работа Никиты Ефимова, студента «Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова». Фильм можно будет увидеть в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» 10 декабря в 16:30 (Зал №6) и 11 декабря в 14:00 (Зал №7).

Съемки картины проходили в Новоржеве. По сюжету, местные жители репетируют в Доме культуры спектакль по пьесе испанского драматурга. «Герои травят друг друга ядом, пытаются застрелить своих родственников, умирают, корчась от судорог - и в какой-то момент уже не понятно, где жизнь, а где театр», - говорится в аннотации к ленте.

«Школа документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова» была создана режиссером и продюсером Мариной Разбежкиной в содружестве с драматургом, режиссером и художественным руководителем Театр.doc Михаилом Угаровым. В частности, студенткой Марины Разбежкиной была режиссер Валерия Гай Германика («Все умрут, а я останусь», сериал «Школа», «Мысленный волк»).

Марина Разбежкина – сценарист, продюсер и режиссер, лауреат национальной премии «Лавр», член КиноСоюза, Российской Академии кинематографических искусств «Ника», Европейской Академии киноискусства, автор более 30 документальных картин и 2 художественных полнометражных фильмов, победитель множества российских и зарубежных кинофестивалей.

Международный фестиваль авторского документального кино «Артдокфест» проходит с 2007 года в первую декаду декабря в Москве и с 2014 года - в Санкт-Петербурге и Риге (Латвия) в рамках международного фестиваля «Riga IFF». На фестивале в основном представляют неформатные документальные ленты всех жанров и направлений. Президент кинофестиваля — член Российской академии телевидения ТЭФИ, член Российской киноакадемии Ника, кинорежиссёр и продюсер Виталий Манский.