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Общество

Елена Бибикова приняла участие в обсуждении усиления мер поддержки граждан с инвалидностью в период пандемии

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова приняла участие в обсуждении усиления мер поддержки граждан с инвалидностью в период пандемии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

Обсуждение состоялось в ходе заседания Совета по делам инвалидов при Совете Федерации.

«Непростая для всего населения страны ситуация, связанная с ограничительными мерами по предотвращению распространения коронавируса, выявила ряд проблемных вопросов, в особенности в части поддержки людей с инвалидностью, обеспечения их техническими средствами реабилитации и медицинскими препаратами. Это потребовало незамедлительного принятия мер на государственном уровне», – отметила Елена Бибикова.

Как подчеркнула сенатор, в период пандемии органы власти активизировали работу по использованию инновационных форм предоставления услуг инвалидам. А некоммерческие организации, и общество в целом, стали активнее развивать волонтерское движение. В частности, были организованы горячие линии социальной и психологической помощи, волонтерские бригады, дистанционные занятия для детей-инвалидов.

Елена Бибикова особо отметила, что с началом пандемии оперативно утвержден временный порядок установления инвалидности, в том числе для детей-инвалидов. Предусмотрена заочная форма медико-социальной экспертизы граждан, а также автоматическое продление ранее установленной группы инвалидности. Данный порядок был установлен до 1 октября 2020 года.

В настоящее время, подчеркнула Елена Бибикова, правительство РФ приняло решение продлить действие временного порядка до 1 марта 2021 года.

Как сообщила сенатор, по итогам обсуждения принято решение совместно с Государственной Думой ускорить принятие ряда законопроектов, направленных на помощь гражданам с инвалидностью. Среди них законопроект о предоставлении мер социальной защиты (поддержки) с использованием электронного сертификата, внесение изменений в закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в части предоставления инвалидам технических средств реабилитации без привязки к месту жительства.

Министерствам и ведомствам поручено ускорить переход на электронный документооборот, отмечена необходимость закрепления беззаявительного предоставления инвалидам технических средств реабилитации (при поступлении в уполномоченный орган сведений о нуждаемости) и беззаявительного назначения пенсии по инвалидности.

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