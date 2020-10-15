Проезд в автобусах Пскова подорожает на два рубля

15:57, 15 октября 2020, ПАИ

В Пскове проезд в городских автобусах подорожает на два рубля при наличной оплате в связи с введением специальных транспортных карт. Об этом заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире проекта ПАИ-live 15 октября.

Теперь с 1 ноября при оплате проезда в автобусах наличными стоимость поездки составит 27 рублей (сейчас — 25). При оплате банковской картой – 26 рублей за поездку, а при оплате транспортной картой – 25 рублей.

При этом при оплате транспортной картой с 11-й поездки стоимость проезда будет снижаться. То есть с 1 по 10 поездку в течение месяца – 25 рублей, с 11 по 20 – 24 рубля 50 копеек, с 21 по 30 – 24 рубля, после 41 поездки – 23 рубля.

«Это карта, которую единожды купил и потом, в дальнейшем, просто прикладываешь и пополняешь», - отметил Борис Елкин. Пополнять карту можно будет несколькими способами: в аппаратах банка и через личный кабинет, где также фиксируются транзакции и история поездок. Также обсуждается вариант установки банкоматов в местах продажи проездных, чтобы там специалист помогал псковичам пополнять карту, добавил гость эфира.

«Купив транспортную карту, люди с собой могут не носить наличные деньги», - заверил Елкин.

Ранее сообщалось, что транспортные карты введут в Пскове 1 ноября. Псковское агентство информации подготовило подробный разбор нововведения.