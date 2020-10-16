Фестиваль уличного кино пройдет в Пскове 18 октября

10:22, 16 октября 2020, ПАИ

18 в Пскове пройдет фестиваль уличного кино — крупнейший киносмотр короткометражных фильмов молодых режиссеров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Показ фильмов пройдет в кинотеатре «Победа». Начало смотра в 16:00. Вход будет осуществляться по регистрации на сайте фестиваля. После просмотра зритель голосует светом фонарика или экраном телефона. Организаторы будут измерять уровень света и определят тройку победителей в Пскове.

В конкурсную программу вошли 10 лучших короткометражных фильмов прошедшего года:

«Подвиг» Ивана Петухова, спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым. В фильме играют Алексей Агранович и Алексей Лысенков

«Маруся» Светланы Устиновой с Марией Поезжаевой, Екатериной Варнавой и Даниилом Вахрушевым в главных ролях

«Ничто не может помешать нам любить» — новая работа актрисы театра «Гоголь-центр» и режиссера Ян Гэ

«Обмен» Аксиньи Гог

«Подводник» Александра Назарова

«Белым по чёрному» Антона Мамыкина

«Ecolove» Дмитрия Григорьева

«Большая восьмёрка» Ивана Соснина

«Интересное кино» Араика Крпояна

«Трудности перехода» Алёны Корчагиной

Фестиваль появился в 2014 году на Дальнем Востоке России. За время существования проект поставил мировой рекорд как самый протяженный фестиваль–путешествие, проехал более 40 тысяч километров и собрать свыше миллиона зрителей.

Ежегодно в программу фестиваля входят лучшие короткометражные работы молодых российских режиссеров. Экспертный комитет, включая попечителей фестиваля в лице вице-президента Академии Российского телевидения Игоря Мишина, режиссеров Валерия Тодоровского, Алексея Попогребского, Юрия Быкова и других представителей киноиндустрии, отбирает из сотен присланных заявок 10 финалистов.

В течение всего фестиваля конкурсный кинопоказ короткометражек завершается голосованием – с помощью фонариков зрители отмечают самые понравившиеся работы. Голоса по всей России суммируются и на торжественной церемонии закрытия объявляется народный победитель, который получает главный приз – грант в 1 500 000 рублей от генерального партнера фестиваля.

«Многие думают, что короткий метр – это какой-то молодежный арт-хаус, неинтересный широкому зрителя. Это совершенно не так! Профессионально сделанная короткометражка ужимает часовую историю до 5 минут, вызывая те же эмоции за меньшее время. За вечер публика успевает поплакать на крутой драме и вдоволь посмеяться на какой-нибудь черной комедии», - отметил основатель Фестиваля уличного кино Александр Щеряков.

Проект организуется при поддержке Фонда президентских грантов.