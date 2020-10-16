Выставка валяных изделий откроется в псковском Доме ремесел 22 октября

12:40, 16 октября 2020, ПАИ

22 октября в выставочном зале Псковского областного центра народного творчества откроется выставка «ДушеГрея. Одежда для жизни». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе культурного центра.

Автор коллекции валяных изделий псковский мастер Ирина Иванова. «В экспозиции – шапки, береты, невероятные палантины из шерсти и шёлка, перчатки и варежки, роскошные жилеты, спортивные ботинки и уютные тапочки, броши и сумки и многое другое. Зрителю остаётся только удивляться богатым возможностям материала и творческой оригинальности автора», – отметили в пресс-службе.

Псковский музыкант Ирина Иванова заинтересовалась валянием несколько лет назад, посетив в Прибалтике мастер-класс по изготовлению войлока. За эти годы интерес вырос в профессиональное владение технологиями, желание узнать секреты ремесла превратилось в свободное владение материалом и цветом. «В её работах интересные сочетания различных техник, текстиля и кожи в исполнении мастера Алексея Обухова», – добавили организаторы выставки.

«Не умею валять дурака, поэтому валяю овечью шерсть. Войлок ручной работы – поистине волшебная история! Его пластичность сравнится с пластилином, бесшовные изделия различных объёмных форм удивляют людей. А целебные качества натуральной шерсти доставят удовольствие и взрослым, и детям!» – рассказала мастер Ирина Иванова.

Открытие выставки состоится 22 октября в 17:00 в Доме ремёсел на улице Некрасова, 8. Подробную информацию можно узнать по телефонам: 8 (8112) 62-23-34, 66-17-49.