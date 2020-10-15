Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО «Псковское возрождение» на выборах депутатов в Себежском, Печорском районах, Печорах

11:46, 16 октября 2020, ПАИ

Общество с ограниченной ответственностью - фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов Печорского района шестого созыва, повторных выборах депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» второго созыва, выборах депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва 6 декабря 2020 года.

Газетная продукция

2000 экз. 5000 экз. 10000 экз. 8А3, 4+4 13860 р. 19582 р. 26565 р. 4А3, 4+4 11655 р. 13965 р. 18532 р. 8А3, 1+1 7875 р. 12600 р. 21210 р. 4А3, 1+1 5145 р. 6720 р. 12 600 р.

Евробуклет, мел. 130 г/м, 4+4

Тираж 2000 экз 5000 экз 10000 экз Цена за экз., руб. 5.39 3.53 3,01

Плакат А3, мел. 130 г/м, 4+0

Тираж 2000 экз 3000 экз 5000 экз Цена за экз., руб. 5.58 5,20 4.73

Листовка, А5, мел. 130 г/м, 4+4

Тираж 2000 экз 5000 экз 10000 экз Цена за экз., руб. 3.49 2.21 1.84

5. Листовка, А4, мел. 130 г/м, 4+4

Тираж 2000 экз 5000 экз 10000 экз Цена за экз., руб. 4.74 3.42 2.89

(Стоимость может меняться не более чем 10% в зависимости от марки бумаги и срочности выполнения заказа)

(НДС не облагается, цены даны без стоимости изготовления оригинал-макета продукции и доставки продукции заказчику)

ООО-фирма «Псковское возрождение»: юрид. адрес: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, 6,

факт. адрес: 180007, г. Псков, ул. Горького, д. 1,

ИНН 6027024264, Тел./факс (8112) 700335, тел. (8112) 700336.