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Общество

Ограничения по коронавирусу скорректированы в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес изменения в противокоронавирусный указ. Детально корректировки в документ были рассмотрены на заседании оперативного штаба 16 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Указом губернатора несовершеннолетним гражданам запрещено посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей или лиц, заменяющих их.

На период осенних каникул приостановлено действие проездных билетов для школьников на маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом. Срок их действия будет продлен после истечения периода осенних каникул.

Кроме того, согласно новой редакции документа всем гражданам, прибывшим в Псковскую область из иностранных государств любым видом транспорта, кроме воздушного, в том числе транзитом, рекомендовано в течение трех дней пройти лабораторное исследование на наличие COVID-19.

Граждане, прибывающие на территорию страны воздушным транспортом, обязаны пройти лабораторные исследования на наличие новой коронавирусной инфекции в течение трех дней в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России.

Действие основных противовирусных ограничений в регионе продлено до 1 ноября включительно. Так, для граждан в возрасте старше 65 лет сохраняется рекомендация по соблюдению режима самоизоляции. Кроме того, в рамках указа граждане обязаны носить маски или респираторы в общественном транспорте, торговых точках, организациях общепита и других местах массового скопления людей. Необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров.

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