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Общество

Пять псковских писателей стали дипломантами литературного форума «Золотой витязь»

Пять псковских писателей стали дипломантами XI Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь», который состоялся в Москве 15 и 16 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Союза писателей России.

В номинации «Поэзия» дипломы присудили Андрею Бениаминову за книгу стихов «Я еще живой» и Вите Пшеничной за книгу «Простыми словами». В номинации «Публицистика» - великолукскому писателю Андрею Канавщикову за книгу «Серпы перекуются в мечи».

В номинации «История славянских народов» дипломом форума награжден писатель Анатолий Рахматулин (Тимофей Рахманин) за роман «Довмонт Псковский».

Специальным дипломом форума «Золотой Витязь» отмечена книга Романа Романова «Все нормальные люди».

Международный литературный форум «Золотой Витязь» проводится в рамках Славянского форума искусств «Золотой Витязь» и объединяет пишущих на русском языке литераторов, чьи произведения отвечают девизу «За нравственные идеалы, за возвышение души человека».

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