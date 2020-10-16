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Политика

В Госдуме предложили переобучать малоимущих россиян на технические профессии

Депутат Государственной Думы Максим Зайцев (ЛДПР) направил главе Минтруда Антону Котякову предложение ввести в России для малоимущих граждан бесплатное переобучение на технические профессии, сообщает РИА Новости.

 «Прошу вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть предложение о предоставлении гражданам, имеющим доходы ниже прожиточного минимума, права на обращение в центры занятости населения по месту жительства с целью прохождения бесплатного обучения по специальностям технических отраслей наук и отраслей агропромышленного комплекса», - говорится в письме.

По словам депутата, в настоящее время в рамках нацпроекта «Демография» реализуется программа переобучения граждан предпенсионного возраста, в ходе которой ее участники имеют возможность пройти обучение, повысить квалификацию или освоить новую профессию.

Максим Зайцев добавил, что в 2020 году, согласно официальной информации Росстата, доля малоимущего населения увеличилась. По мнению депутата, из-за сложившейся ситуации во время пандемии, необходимо более внимательно отнестись к вопросу оказания помощи бедным и малоимущим гражданам и повышению их уровня жизни.

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