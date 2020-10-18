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Общество

Площадь у автовокзала в Острове отремонтируют до 15 ноября

Фото: Александра Федорова.

Площадь у автовокзала в Острове отремонтируют до 15 ноября, пишет газета «Островские вести».

Фото: Александра Федорова.

На данном объекте подрядная организация «Дорожник 2010» уже провела работы по ремонту ливневой канализации. Также на этой неделе дорожники укладывали поребрики, мостили тротуарной плиткой посадочную площадку, проводили фрезерование старого асфальта.

Фото: Александра Федорова.

«Подрядчик должен устранить дефекты и восстановить элементы автомобильной дороги, установить новые дорожные знаки, отремонтировать посадочную площадку. На эти цели запланировано потратить более девяти миллионов рублей. Источниками финансирования являются областной и муниципальный бюджеты»,– сообщила председатель районного комитета по градостроительству, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству Анна Николаева. 

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