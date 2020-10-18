Площадь у автовокзала в Острове отремонтируют до 15 ноября

10:02, 18 октября 2020, ПАИ

Площадь у автовокзала в Острове отремонтируют до 15 ноября, пишет газета «Островские вести».

На данном объекте подрядная организация «Дорожник 2010» уже провела работы по ремонту ливневой канализации. Также на этой неделе дорожники укладывали поребрики, мостили тротуарной плиткой посадочную площадку, проводили фрезерование старого асфальта.

«Подрядчик должен устранить дефекты и восстановить элементы автомобильной дороги, установить новые дорожные знаки, отремонтировать посадочную площадку. На эти цели запланировано потратить более девяти миллионов рублей. Источниками финансирования являются областной и муниципальный бюджеты»,– сообщила председатель районного комитета по градостроительству, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству Анна Николаева.