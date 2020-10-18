Новые правила получения пенсий начали действовать в России

12:27, 18 октября 2020, ПАИ

С 18 октября в России вступили в силу новые правила получения пенсий, сообщает РИА Новости.

Согласно вступившим в силу изменениям, если пенсионер решит сменить банк, через который он получает пенсию, то он сможет сохранить прежнюю дату начисления денег. До этого момента дата получения выплат могла быть изменена при смене пенсионером финансового учреждения.

Вместе с этим в Минтруде подчеркнули, что способ получения выплат пенсионеры по-прежнему выбирают сами. Они могут получать пенсию как по почте, так и на банковскую карточку.