Двух дебоширов задержали росгвардейцы в великолукском баре

17:16, 18 октября 2020, ПАИ

Двух дебоширов задержали сотрудники Росгвардии в одном из баров Великих Лук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

17 октября из бара на Краснофлотской набережной поступил сигнал «Тревога». Сотрудники Росгвардии прибыли на место и задержали двух мужчин, которые устроили драку в заведении и повредили имущество.

Для дальнейшего разбирательства граждан передали сотрудникам полиции.