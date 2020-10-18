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Общество

Двух дебоширов задержали росгвардейцы в великолукском баре

Двух дебоширов задержали сотрудники Росгвардии в одном из баров Великих Лук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

17 октября из бара на Краснофлотской набережной поступил сигнал «Тревога». Сотрудники Росгвардии прибыли на место и задержали двух мужчин, которые устроили драку в заведении и повредили имущество.

Для дальнейшего разбирательства граждан передали сотрудникам полиции.

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