Безработный украл велосипед у дома в деревне Псковского района

11:04, 19 октября 2020, ПАИ

С 10 по 13 октября в Псковском районе в деревне Новая Гоголевка с территории огороженного участка у дома неизвестный украл велосипед. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Полиция вскоре задержала злоумышленника, им оказался 38-летний безработный, ранее судимый житель Псковского района. Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска похищенное двухколесное транспортное средство было изъято.

Кроме того, с 17 по 18 октября в Пскове из подъезда дома на улице Труда неизвестные украли велосипед. Полиция также возбудила уголовное дело.