В реках Полистовского заповедника стремительно убывает вода

11:33, 19 октября 2020, ПАИ

В реках Полистовского заповедника стремительно убывает вода, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

Директор заповедника Николай Кораблёв отметил, что с причиной этого явления необходимо разбираться и для объективного ответа необходимо знать квартальную сумму осадков за несколько лет, а в идеале за одно-два десятилетия, и сравнивать с аналогичными показателями этого года.

«К большому сожалению, мы такими данными сейчас не располагаем. Вероятно, такое явление может быть вызвано относительно сухим годом и тем, что именно осенью выпало малое количество осадков. Вода, накопленная в запасе Полистовских болот, исчерпана, и питание рекам брать теперь неоткуда. От этого реки и пересыхают. Сейчас, например, реку Плавницу можно перейти в коротких сапогах, когда раньше, в это время, уровень ее держался не менее полутора метров», - пояснил Николай Кораблёв.

С самого первого дня образования заповедника здесь занимаются долгосрочными наблюдениями – мониторингом Полистово-Ловатской водно-болотной системы, следят за ее состоянием и изменениями. Все данные заносятся, обрабатываются, оформляются в архив и представлены в ежегодном томе «Летописи природы».

«Нам потребуется некоторое время, чтобы обобщить и проанализировать сложившуюся ситуацию с гидрологическим режимом. На основании полученных данных мы сможем с точностью сказать, насколько повлиял этот засушливый период на различных представителей флоры и фауны. Конечно, для растительного и животного населения наших водно-болотных угодий это не первое и не последнее понижение уровня воды, у природы Полистовья в арсенале множество адаптаций, которые позволяют пережить подобные краткосрочные неблагоприятные явления. Применительно к околоводным млекопитающим, а именно бобрам, изучением которых занимаюсь, могу сказать, что снижение уровня воды такого масштаба для них не является большой катастрофой. Они компенсируют низкий уровень воды сооружением плотин, углублением дна водоема. Если эти меры не помогают, то животные покидают маловодные водоемы и перемещаются туда, где уровень воды выше. У нас в заповеднике и охранной зоне есть довольно много благоприятных для околоводных обитателей мест», - добавил директор.