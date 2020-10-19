Жители микрорайона Северный в Великих Луках провели субботник

12:05, 19 октября 2020, ПАИ

В Великих Луках жители микрорайона Северный под руководством депутата по округу №13, заместителя главы города Сергея Агарева и общественного советника Елены Казицкой привели в порядок тротуары вдоль улиц Пескарева и Дружбы – горожане собрали несколько больших мешков мусора. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

«Еще осень, можно прибраться перед зимним покровом, чтобы город стал чище. Будем надеяться, что жители других округов поддержат наш почин – по мере возможностей наведут порядок возле своих домов. Тем самым помогут дворникам и управляющим компаниям, ведь им всё не охватить. Хотелось бы призвать великолучан, как и раньше, поучаствовали в уборке своего города, чтобы зимой было чисто и красиво», - сказал депутат Великолукской городской Думы от фракции «Единая Россия» Сергей Агарев.

«Нас, конечно, сегодня собралось мало в связи с пандемией, но это тот костяк активистов, на который всегда можно положиться, - отметила общественный советник главы города Елена Казицкая. – Решили собрать мусор, который выкидывают на обочины и тротуары некоторые граждане. Мы вообще очень любим свой микрорайон: весной собираемся на субботники и сажаем цветы, деревья, кустарники, облагораживаем двор, ну и осенью приводим в порядок территорию. Большую помощь в этом нам оказывает наш депутат Сергей Николаевич Агарев и управляющая компания».

В округе сейчас идет много работ: устанавливается новый детский многофункциональный комплекс, строится детский сад и высаживаются деревья возле него, ремонтируются дороги и тротуары.

«Благоустройство проводится в каждом округе, чтобы жизнь людей становилась комфортнее. В городе реализуется много серьезных проектов – возводятся школы и детские сады, ремонтируются учреждения образования, сейчас на экспертизу отдан проект по строительству путепровода Малышева – Гагарина. Помимо этого, городская власть прорабатывает техзадание на строительство объездной дороги. Все это послужит развитию инфраструктуры Великих Лук», - заключил заместитель главы города Сергей Агарев.