#Опросник ПАИ: Что вы знаете об общественных организациях, НКО Псковской области

17:39, 19 октября 2020, ПАИ

В Псковcкой области работает более одной тысячи некоммерческих организаций, которые помогают городу и гражданам в реализации социальных, благотворительных, культурных и образовательных целей. Корреспондент Псковского агентства информации узнал, знают ли жители Пскова об этих организациях, обращались ли они когда-то к ним за помощью или, возможно, помогали этим организациям сами, каких, по их мнению, НКО в Пскове не хватает.

Большинство опрашиваемых слышали о некоммерческих организациях в Пскове, обращались и помогали.

Среди названных оказались такие организации, как зоозащитная организация «Шанс», «Ситиинвестгрупп», семейный центр «Дети индиго», юридическая компания «Алькора», некоммерческий проект «Команда 2018» и другие.

«Я знаю зоозащитную организацию «Шанс». Ничего более в голову не приходит. Я никогда не помогала этим организациям, но, если честно, очень хотела бы. У меня подруга посещает это место, выгуливает собак, и я тоже хотела вместе с ней съездить и как-то помочь», - отмечает девушка.

Пскович выделяет организации «Дети индиго» и «Алькора», а женщина, которая работает дворником, называет сразу несколько организаций, правда, некоторые из них явно коммерческие.

Нашлись и те, кто ничего не знает об этой сфере деятельности. «Они мне не нужны», «Я давно не работаю, поэтому не знаю», - говорят жители города.

На вопрос, нужны ли Пскову какие-то дополнительные некоммерческие организации, жители отметили, что всего хватает. Лишь одна девушка посоветовала построить больше организаций для помощи животным.

Благотворительный проект «Сила вместе» приглашает псковичей пройти небольшой опрос и высказать мнение о некоммерческих организациях Псковской области. Как рассказали в фонде, опрос поможет не только определить наиболее известные некоммерческие организации и наиболее востребованные социальные услуги в регионе, но и ответить на вопрос – какой профессиональной поддержки не хватает общественным организациям области, чтобы еще более эффективно реализовывать свои проекты, а значит, приносить пользу области и ее жителям.

Анонимный опрос о работе общественных организаций в нашем регионе можно пройти здесь.

Мероприятия проводятся при поддержке гранта президента Российский Федерации, выделенного Фондом президентских грантов и направленного на развитие гражданского общества.



