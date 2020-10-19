0
19:00
В Новоржевском Доме культуры состоялась премьера спектакля «Игроки»
18:41
Трое юношей Усвятского района отправятся служить этой осенью
18:17
Волонтеры убрались возле памятника генералу Отечественной войны в Дновском районе
17:56
ВИДЕО: Как в ПсковГУ учится незрячая студентка Елизавета Волкова
17:54
Псковские профсоюзы помогли решить экономические проблемы предприятия общества глухих
17:39
#Опросник ПАИ: Что вы знаете об общественных организациях, НКО Псковской области
17:22
Найдено «слабое место» коронавируса
Еще новости
Общество

Россиян просят оставаться дома или сократить контакты

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян, особенно старшего возраста и людей, имеющих хронические заболевания, максимально сократить контакты и по возможности оставаться дома из-за роста числа новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

«Безусловно, главное - соблюдать все необходимые правила, транспорт - только в маске, все места общения, скопления - только в маске, она безусловно защищает от заболевания, от заражений и дальнейшего развития заболевания. Конечно, нужно поберечь людей старшего возраста и с хроническими заболеваниями, максимально сократить все возможные контакты, лучше это время провести дома, это период эпидподъема. И, конечно, нужно поделиться этой информацией с родственниками, соседями и попросить их быть аккуратными и осторожными в защите своего здоровья», - отметила Попова.

По ее словам, эпидемическая обстановка по новому коронавирусу в России остается напряженной. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

В Новоржевском Доме культуры состоялась премьера спектакля «Игроки»
19 октября 2020
В Новоржевском Доме культуры состоялась премьера спектакля «Игроки»
Трое юношей Усвятского района отправятся служить этой осенью
19 октября 2020
Трое юношей Усвятского района отправятся служить этой осенью
Волонтеры убрались возле памятника генералу Отечественной войны в Дновском районе
19 октября 2020
Волонтеры убрались возле памятника генералу Отечественной войны в Дновском районе
ВИДЕО: Как в ПсковГУ учится незрячая студентка Елизавета Волкова
19 октября 2020
ВИДЕО: Как в ПсковГУ учится незрячая студентка Елизавета Волкова
Псковские профсоюзы помогли решить экономические проблемы предприятия общества глухих
19 октября 2020
Псковские профсоюзы помогли решить экономические проблемы предприятия общества глухих
#Опросник ПАИ: Что вы знаете об общественных организациях, НКО Псковской области
19 октября 2020
#Опросник ПАИ: Что вы знаете об общественных организациях, НКО Псковской области
Найдено «слабое место» коронавируса
19 октября 2020
Найдено «слабое место» коронавируса
Благотворительный проект «Сила вместе» просит псковичей высказать мнение о НКО
19 октября 2020
Благотворительный проект «Сила вместе» просит псковичей высказать мнение о НКО

Идет загрузка...