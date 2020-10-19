Россиян просят оставаться дома или сократить контакты

17:05, 19 октября 2020, ПАИ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян, особенно старшего возраста и людей, имеющих хронические заболевания, максимально сократить контакты и по возможности оставаться дома из-за роста числа новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

«Безусловно, главное - соблюдать все необходимые правила, транспорт - только в маске, все места общения, скопления - только в маске, она безусловно защищает от заболевания, от заражений и дальнейшего развития заболевания. Конечно, нужно поберечь людей старшего возраста и с хроническими заболеваниями, максимально сократить все возможные контакты, лучше это время провести дома, это период эпидподъема. И, конечно, нужно поделиться этой информацией с родственниками, соседями и попросить их быть аккуратными и осторожными в защите своего здоровья», - отметила Попова.

По ее словам, эпидемическая обстановка по новому коронавирусу в России остается напряженной.