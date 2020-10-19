Волонтеры убрались возле памятника генералу Отечественной войны в Дновском районе

18:17, 19 октября 2020, ПАИ

Добровольцы волонтерского центра «ЗаоДно» убрались возле памятника генералу Отечественной войны 1812 года Николаю Михайловичу Бороздину в деревне Костыжицы. Об этом 19 октября сообщает газета «Дновец».

Волонтёры выкосили и убрали траву, листья, мусор и подмели дорожки, прилегающие к памятнику.

«Больно наблюдать, как постепенно памятник разрушается, но ещё больнее видеть, как люди варварски уничтожают его, откручивая металлические детали часть за частью. Из 28 наконечников на чашах уцелел всего один, как и осталось в единственном экземпляре изображение генерала, украшающее все чаши ранее, отсутствуют и другие детали декора. Если не принять меры по сохранению памятника генералу Бороздину прямо сейчас - он попросту исчезнет», - отметила руководитель центра Елена Карпова.

С 15 октября по 15 ноября в Дно объявлен месячник по благоустройству и уборке территории муниципального образования.

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