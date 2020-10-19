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Общество

Волонтеры убрались возле памятника генералу Отечественной войны в Дновском районе

Фото:волонтерского центра «ЗаоДно»

Добровольцы волонтерского центра «ЗаоДно» убрались возле памятника генералу Отечественной войны 1812 года Николаю Михайловичу Бороздину в деревне Костыжицы. Об этом 19 октября сообщает газета «Дновец».

Волонтёры выкосили и убрали траву, листья, мусор и подмели дорожки, прилегающие к памятнику.

Фото:волонтерского центра «ЗаоДно»

«Больно наблюдать, как постепенно памятник разрушается, но ещё больнее видеть, как люди варварски уничтожают его, откручивая металлические детали часть за частью. Из 28 наконечников на чашах уцелел всего один, как и осталось в единственном экземпляре изображение генерала, украшающее все чаши ранее, отсутствуют и другие детали декора. Если не принять меры по сохранению памятника генералу Бороздину прямо сейчас - он попросту исчезнет», - отметила руководитель центра Елена Карпова.

Фото:волонтерского центра «ЗаоДно»

С 15 октября по 15 ноября в Дно объявлен месячник по благоустройству и уборке территории муниципального образования.

Фото:волонтерского центра «ЗаоДно»

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