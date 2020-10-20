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Общество

Общественные обсуждения изменений в правила благоустройства Пскова назначены на 17 ноября

17 ноября в Пскове пройдут общественные обсуждения по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения города. Встреча состоится в зале заседаний Псковской городской Думы в 18:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Участникам общественных обсуждений рекомендуется представить свои предложения и замечания в письменном виде без очного присутствия. Желающим присутствовать на слушаниях очно рекомендуется сообщить об этом до 15:00 16 ноября в организационный комитет по проведению общественных обсуждений по телефону 29-03-00.

С документами, относящимися к теме слушаний, можно ознакомиться в кабинете №15 Псковской городской Думы (улица Некрасова, 14) по рабочим дням с 22 октября по 16 ноября с 14:00 до 17:00.

Письменные предложения и замечания по проекту общественных обсуждений принимаются с 22 октября по 16 ноября по адресу: Псков, улица Некрасова, 14 (организационный комитет).

Проект изменений в Правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова направлен на приведение в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством.

Общественные обсуждения носят рекомендательный характер. Окончательно изменения утвердят на сессии Псковской городской Думы.

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