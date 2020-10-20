0
20:20
Эксперт рассказал, как отключить слежку по смартфону
20:09
Почти 20 тонн кильки не пропустили через границу в Себежском районе
20:00
О правилах для псковских велосипедистов начала XX века рассказал архив
19:34
Воровавшего люки великолучанина поймала полиция
18:46
Детский перстень нашли псковские археологи в могильнике в Старом Изборске
18:31
Шум лодочных моторов запрещен с 20 октября на водах Чудского и Теплого озер
18:25
В Великобритании добровольцев намеренно заразят коронавирусом
Еще новости
Общество

Большинство россиян смогли найти работу после неоплачиваемой стажировки

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

После прохождения неоплачиваемой стажировки 72 % россиян смогли найти работу. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», сообщает ТАСС.

56 % респондентов отметили, что им поступило предложение о трудоустройстве в той компании, где они стажировались. Остальные 16 % получили работу в других компаниях.

В то же время 28 % опрошенных ответили, что бесплатная стажировка не помогла им в трудоустройстве.

В исследовании также отмечается, что 55 % россиян проходили недоплачиваемые стажировки, 43 % никогда не работали без оплаты, а оставшиеся 2 % планируют в будущем проходить неоплачиваемую стажировку в российских компаниях.

40 % опрошенных отметили, что проходили бесплатные стажировки в возрасте от 18 до 25 лет. 23 % респондентов заявили, что стажировались в период от 25 до 35 лет, в возрасте от 35 до 50 лет стажерами работали 24 % россиян, в возрасте старше 50 неоплачиваемую стажировку проходили 5 %, а младше 18 лет – 8 %. 

В исследовании участвовали более 4,2 тысяч человек старше 18 лет из всех регионов России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Эксперт рассказал, как отключить слежку по смартфону
20 октября 2020
Эксперт рассказал, как отключить слежку по смартфону
Почти 20 тонн кильки не пропустили через границу в Себежском районе
20 октября 2020
Почти 20 тонн кильки не пропустили через границу в Себежском районе
О правилах для псковских велосипедистов начала XX века рассказал архив
20 октября 2020
О правилах для псковских велосипедистов начала XX века рассказал архив
Воровавшего люки великолучанина поймала полиция
20 октября 2020
Воровавшего люки великолучанина поймала полиция
Детский перстень нашли псковские археологи в могильнике в Старом Изборске
20 октября 2020
Детский перстень нашли псковские археологи в могильнике в Старом Изборске
Шум лодочных моторов запрещен с 20 октября на водах Чудского и Теплого озер
20 октября 2020
Шум лодочных моторов запрещен с 20 октября на водах Чудского и Теплого озер
В Великобритании добровольцев намеренно заразят коронавирусом
20 октября 2020
В Великобритании добровольцев намеренно заразят коронавирусом
Экспонаты для музея часов собирают в Плюссе
20 октября 2020
Экспонаты для музея часов собирают в Плюссе

Идет загрузка...