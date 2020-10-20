Большинство россиян смогли найти работу после неоплачиваемой стажировки

19:18, 20 октября 2020, ПАИ

После прохождения неоплачиваемой стажировки 72 % россиян смогли найти работу. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», сообщает ТАСС.

56 % респондентов отметили, что им поступило предложение о трудоустройстве в той компании, где они стажировались. Остальные 16 % получили работу в других компаниях.

В то же время 28 % опрошенных ответили, что бесплатная стажировка не помогла им в трудоустройстве.

В исследовании также отмечается, что 55 % россиян проходили недоплачиваемые стажировки, 43 % никогда не работали без оплаты, а оставшиеся 2 % планируют в будущем проходить неоплачиваемую стажировку в российских компаниях.

40 % опрошенных отметили, что проходили бесплатные стажировки в возрасте от 18 до 25 лет. 23 % респондентов заявили, что стажировались в период от 25 до 35 лет, в возрасте от 35 до 50 лет стажерами работали 24 % россиян, в возрасте старше 50 неоплачиваемую стажировку проходили 5 %, а младше 18 лет – 8 %.

В исследовании участвовали более 4,2 тысяч человек старше 18 лет из всех регионов России.