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Общество

Ремонт тротуара на улице Труда в Пскове включат в бюджет города на 2021 год

В бюджет города Пскова на 2021 год включат ремонт тротуара на улице Труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Вопрос выделения финансирования на ремонт тротуара по улице Труда напротив МБОУ СОШ №12 находится на контроле у администрации города.

В ходе выезда на избирательный округ №13 депутата Псковской городской Думы Галины Неваленной к главе города Елене Полонской обратились жители с просьбой оказать помощь в решении вопроса ремонта тротуара через дорогу напротив школы.

Тротуар является одним из основных путей подхода детей к образовательному учреждению. В микрорайоне проживают и работают люди с ограниченными возможностями по зрению, для которых передвижение по неблагоустроенным участкам тротуара представляет угрозу для здоровья.

По итогам выезда рассматривается возможность включения в бюджет города Пскова на 2021 год финансовых средств на проведение ремонта тротуара вдоль Образского сквера со стороны проезжей части по улице Труда в рамках программы реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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