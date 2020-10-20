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Общество

116 нарушений правил дорожного движения выявили в Пскове

Фото pixabay

116 нарушений правил дорожного движения выявили сотрудники ГИБДД в Пскове в ходе проверок 15 и 16 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Проверки проходили в Пскове и Великих Луках. За два дня полицейские выявили более 180 административных правонарушений, в том числе по линии ГИБДД – 128. Большая часть нарушений правил дорожного движения установлена в Пскове – 116. Также сотрудники полиции раскрыли три преступления, из них две кражи и одно умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Кроме того, патрульные установили в зоне жилого сектора девять фактов незаконной реализации алкоголя и изъяли более 300 литров спиртосодержащей продукции.

В Великих Луках полицейские проверили 12 лиц, находящихся под административным надзором, и выявили одно правонарушение, предусмотренное статьей 19.24 КоАП РФ (несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре). 

Также органы охраны правопорядка проверили 682 транспортных средства по линии ГИБДД, из них в Пскове – 562. Госавтоинспекция выявила двух нетрезвых водителей.

Всего в проверках было задействовано более 220 сотрудников полиции и народных дружинников.

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