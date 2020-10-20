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Общество

Умерла народная артистка РСФСР Ирина Скобцева

Фото: РИА Новости.

На 94-м году скончалась народная артистка РСФСР Ирина Скобцева, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Art Pictures, которую основал сын артистки Федор Бондарчук.

Артистка была женой советского режиссера Сергея Бондарчука и матерью Федора и Алены Бондарчук.

Она сыграла в ряде советских и российских фильмов, среди которых «Война и мир», «Зигзаг удачи», «Они сражались за Родину», «Тихий Дон», «Обитаемый остров», «Я шагаю по Москве», «Мэри Поппинс, до свидания».

Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле. В 1952 году получила диплом на искусствоведческом отделении исторического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 1955 году Ирина Скобцева окончила Школу-студию имени Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре СССР имени М. Горького (ныне Школа-студия, институт, имени Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном театре имени А. П. Чехова). С 1956 года была актрисой московского Театра-студии киноактера (впоследствии Государственный театр киноактера, ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова).

Являлась членом Союза кинематографистов РФ, Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

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