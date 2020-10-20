Более 1200 сертификатов на маткапитал за первенца выдали в Псковской области

15:03, 20 октября 2020, ПАИ

С начала года в Псковской области 1 283 молодых семьи, в которых после 1 января 2020 года родился первый ребенок, получили сертификат на материнский капитал. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

С апреля текущего года вступили в силу новые правила получения сертификата на материнский (семейный) капитал. Он оформляется в проактивном режиме, и семьям не надо обращаться в клиентскую службу или офис многофункционального центра для его оформления и получения.

В пресс-службе отметили, что сертификат оформляется только в электронном виде. Однако при необходимости бумажная копия электронного документа может быть заверена руководителем органа по месту обращения.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения, необходимые для получения материнского капитала, могут представить только сами усыновители.

Размер материнского капитала в 2020 году составляет 466 617 рублей. Для семей, в которых с этого года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тысяч рублей и таким образом составляет 616 617 рублей.

Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого последующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на материнский капитал.

Программа поддержки семей продлена до 2026 года, то есть право на сертификат сохраняется для семей, в которых ребенок родился или был усыновлен по 31 декабря 2026 года.