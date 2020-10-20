Лекцию об Иване Бунине прочтут в центральной библиотеке Пскова

15:13, 20 октября 2020, ПАИ

21 октября в преддверии 150-летия со дня рождения русского классика, лауреата Нобелевской премии Ивана Бунина в центральной городской библиотеке состоится открытая лекция президента Ассоциации гуманитарной культуры, профессора ПсковГУ Аиды Разумовской «Природа, любовь, смерть, память в творчестве Ивана Алексеевича Бунина». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

После лекции организаторы представят книгу Аиды Разумовской «Сады русской поэзии (от символизма до постмодернизма)», в которой проведено исследование трансформации мифологемы сада внутри различных литературных направлений и школ. Немало страниц в ней уделено поэзии Ивана Бунина, подчеркнули в учреждении.

Лекция состоится в рамках VIII Международного молодежного форума проектных инициатив «Наследники». Форум проходит ежегодно и проводится Псковской областной общественной организацией «Ассоциация гуманитарной культуры» совместно с Открытым институтом русского языка и культуры имени профессора Е. А. Маймина, а также факультетом русской филологии и иностранных языков Псковского государственного университета. Цель форума – привлечь внимание российской и зарубежной молодежи к изучению и сохранению русского языка и культуры, повысить в сознании наших современников статус русского языка и значимость культуры в духовном развитии человека.

Начало лекции в 17:30. Библиотека находится по адресу: улица Конная, дом 6.