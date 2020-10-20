Псковские предприниматели жалуются антимонопольщикам на Горводоканал

19:41, 20 октября 2020, ПАИ

В УФАС России по Псковской области с начала сентября поступают обращения от юридических лиц, предпринимателей и общественных организаций о несогласии с размером начисленной МП «Горводоканал» платы за негативное воздействие на работу централизованной системы и сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно положениям Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», если стоки, принимаемые от абонента, содержат загрязняющие вещества, негативно влияющие на систему канализации, то абонент обязан возместить организации водопроводно-канализационного хозяйства расходы, связанные с таким воздействием, в порядке, определенном Правительством РФ.

Между тем с 3 июня 2020 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 22.05.2020 № 728, которым внесены существенные изменения в Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.

До внесения указанных изменений начисление платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения целиком зависело от факта осуществления абонентом определенных видов хозяйственной деятельности на объекте, с которого идут стоки (например, общественное питание, производство химических веществ, строительных материалов). Однако новая редакция правил холодного водоснабжения и водоотведения начисление указанной платы с конкретными видами деятельности абонента теперь не связывает.

Действующая редакция правил определяет, что для объектов со среднесуточным объемом сбрасываемых стоков менее 30 куб. метров в сутки введен упрощённый порядок расчета платы с применением постоянного коэффициента компенсации 0,5. При этом при расчете указанной платы Правила не налагают на организацию водопроводно-канализационного хозяйства обязанности выяснять содержат ли в действительности стоки абонента загрязняющие вещества, превышающее допустимые значения, в том числе путем отбора лабораторных проб.

«Мы рассматриваем каждое обращение в антимонопольный орган отдельно, подробно разбираем каждый случай начисления платы за негативное воздействие на систему водоотведения, смотрим, делается ли это в соответствии с внесенными в Правила изменениями. Однако хочется обратить внимание потребителей на то, что в случае, если абонент представит результаты лабораторных анализов, свидетельствующих об отсутствии в его стоках превышающих нормы загрязняющих веществ, то Горводоканал должен будет прекратить предъявление такой платы. Если начисление платы продолжится, то это будет поводом для проверки антимонопольным органом или обращения в суд», - сообщила руководитель Псковского УФАС России Ольга Милонаец.