Две бани сгорели в Псковской области за сутки

10:14, 21 октября 2020, ПАИ

За сутки в Псковской области сгорели две бани. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В деревне Малая Выставка Псковского района в бане огнем повреждена кровля и потолочное перекрытие. Предположительной причиной возгорания стал аварийный режим работы отопительной печи в бане.

В Опочке на улице Калинина в бане изнутри сгорела кровля, огнем также повреждены стены в предбаннике. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в предбаннике.

В деревне Третьяково Печорского района выгорела изнутри хозяйственная постройка. Причиной стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В Великолукском районе обезвредили две гранаты.