Две бани сгорели в Псковской области за сутки
За сутки в Псковской области сгорели две бани. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В деревне Малая Выставка Псковского района в бане огнем повреждена кровля и потолочное перекрытие. Предположительной причиной возгорания стал аварийный режим работы отопительной печи в бане.
В Опочке на улице Калинина в бане изнутри сгорела кровля, огнем также повреждены стены в предбаннике. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в предбаннике.
В деревне Третьяково Печорского района выгорела изнутри хозяйственная постройка. Причиной стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
В Великолукском районе обезвредили две гранаты.