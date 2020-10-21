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Две бани сгорели в Псковской области за сутки

За сутки в Псковской области сгорели две бани. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В деревне Малая Выставка Псковского района в бане огнем повреждена кровля и потолочное перекрытие. Предположительной причиной возгорания стал аварийный режим работы отопительной печи в бане.

В Опочке на улице Калинина в бане изнутри сгорела кровля, огнем также повреждены стены в предбаннике. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в предбаннике.

В деревне Третьяково Печорского района выгорела изнутри хозяйственная постройка. Причиной стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. 

В Великолукском районе обезвредили две гранаты.

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