«Экопром» рассказал псковичам, чем отличаются ТКО от строительного мусора

10:26, 21 октября 2020, ПАИ

«Экопром» по просьбе псковичей рассказал, чем отличаются твердые коммунальные отходы от строительного мусора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В «Экопроме» отметили, что с начала реализации экологической реформы прошло уже более 1,5 лет, однако многие псковичи до сих пор не знают, что именно относится к твердым коммунальным отходам. Жители поинтересовались у регионального оператора, какой мусор можно выбрасывать в контейнеры для ТКО, а какие отходы строго запрещено складировать на контейнерных площадках.

Что такое ТКО? В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» твердые коммунальные отходы — это отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Другими словами, это пищевые остатки, пластиковые бутылки, упаковки, одежда и другой обыкновенный мусор, который каждый день накапливается в жилых домах. Именно такие отходы региональный оператор по обращению с ТКО и забирает с контейнерных площадок многоэтажных домов и частного сектора. И только их нужно складировать в контейнеры для ТКО.

В компании отметили, что часто возникает путаница, когда заходит речь о крупногабаритных и строительных отходах. «Эти понятия ни в коем случае нельзя путать. Крупногабаритные отходы относятся к твердым коммунальным: это бытовая техника, мебель и отходы от текущего ремонта. КГО выведены в отдельную категорию в связи с тем, что их размеры превышают габариты стандартных контейнеров, – добавили в «Экопроме». – Если вам нужно избавиться от вышедшей из строя бытовой техники, столов, стульев, диванов, кресел, то просто поставьте ненужные вам вещи в бункере или отсеке для КГО либо (если такового нет) возле контейнера на площадке. Вывоз КГО входит в обязанности регоператора, и оплачивать его дополнительно не нужно».

К строительному мусору относятся отходы, образованные в результате капитального ремонта или возведения нового здания. Чтобы избавится от кирпичей, шифера, бетонных перекрытий, необходимо заключить отдельный договор на их вывоз на полигон с региональным оператором либо иной компанией, обладающей соответствующей лицензией.

«Важно запомнить, что и строительный мусор, и крупногабаритные отходы нельзя складировать в обычные контейнеры для ТКО», – обратили внимание в «Экопроме». Во-первых, это разные категории отходов, вывоз строительного мусора не включен в услугу «Обращение с ТКО». Во-вторых, на разные виды отходов предназначаются разные виды спецтехники. Для ТКО существуют специальные мусоровозы с прессом, которые сжимают мусор внутри, уменьшая его объем. Если же в контейнер для ТКО выкинуть телевизор или кирпичи, то при погрузке они попадут в машину с прессом и, следовательно, пресс может сломаться, так как он не предназначен для прессовки строительных и крупногабаритных отходов. В-третьих, в мусоровозе может не остаться места для ТКО из других контейнеров, а, следовательно, это может привести к сбою графиков вывоза отходов. В-четвертых, контейнер для ТКО может прийти в негодность из-за тяжелых и больших отходов, и жильцы не смогут им пользоваться.

«Правильное обращение с отходами производства и потребления – залог благоприятной окружающей среды», – заключили в компании.