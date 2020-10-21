Главную роль в псковских «Талантах и поклонниках» исполнит лауреат премии «Золотая Маска»

12:46, 21 октября 2020, ПАИ

22 октября в Пскове пройдет обновленный спектакль Владимира Золотаря «Таланты и поклонники», где главную роль исполнит лауреат премии «Золотая Маска» Линда Ахметзянова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина.

«Что можно сказать о Негиной? Она, как и любая женщина, хочет обрести любовь, семью и при этом стать талантливой актрисой и завоевать признание зрителей. Она почувствовала, куда она должна лететь, и делает выбор в пользу чувства. Она в своих решениях честна, она не обманывает себя. Если бы она осталась с человеком, который учил ее, она бы себя обманула, обманула бы весь мир и жила бы по законам, написанным непонятно кем. Она уезжает от насилия: от антрепренеров, которые ее продают, от князя, который ее уничтожает, от учителя, которого она, возможно, и не любит по-настоящему и который сам еще жизни не понимает… Мне кажется, этот поступок понятен всем женщинам, и я ее сама понимаю, я бы сделала точно так же. Я постараюсь сделать Негину более приближенной к нам, более человечной, настоящей, осознающей свои поступки, а не книжной, картонной девочкой», – рассказала Линда Ахметзянова.

В роли Великатова псковские зрители теперь смогут увидеть двух артистов – Евгения Терских и Георгия Болонева. Они будут играть по очереди. В четверг на сцену выйдет новый актер псковского драмтеатра.

Великатов Евгения Терских – всемогущий богач, любитель эпатажа, властный и требующий поклонения.

«Для меня роль Жени Терских – роль на сопротивление, она мне пока что очень тяжело дается, и от этого еще интереснее, – рассказал артист. – Женька это классно делает, у меня нет желания сделать лучше, а очень хочется не повторить, сделать совсем другого, своего персонажа. Может быть, не такого мачо, не такого мужественного. Пойти по другому пути и сделать более инфернального Великатова. У меня даже есть какие-то свои внутренние перекликания с ним».

Георгий Болонев уверен, что псковские «Таланты и поклонники» – очень тонкая и актуальная постановка: «Мне было интересно смотреть спектакль: в нем очень тонкие режиссерские ходы и замечательные актерские работы. Глядя на Макса Плеханова в конце, мне немножко хотелось плакать, очень было жалко его. Я так подключился к его персонажу».

Бывшие артисты новосибирского театра «Красный факел» Линда Ахметзянова и Георгий Болонев служат в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина с июля этого года. Лауреата премии «Золотая Маска» (актриса получила эту награду за роль Ирины в спектакле «Три сестры» Тимофея Кулябина) Линду Ахметзянову можно увидеть также в спектаклях «Село Степанчиково и его обитатели» и «7САМУРАЕВ», Георгия Болонева – в «Реке Потудани», «Очень громкой премьере», «Пиковой даме».