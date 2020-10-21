0
12:46
Главную роль в псковских «Талантах и поклонниках» исполнит лауреат премии «Золотая Маска»
12:03
В Псковской области потеплеет до +13 градусов
11:25
В Псковскую область поступила вторая партия вакцины от гриппа
10:26
«Экопром» рассказал псковичам, чем отличаются ТКО от строительного мусора
10:20
В Псковской области на 40% сократилось количество подростковых правонарушений
09:40
Более 30,6 млн человек в мире вылечились от коронавируса
07:26
Российский мэр призвал выталкивать из автобусов пассажиров без масок
Еще новости
Общество

Главную роль в псковских «Талантах и поклонниках» исполнит лауреат премии «Золотая Маска»

Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

22 октября в Пскове пройдет обновленный спектакль Владимира Золотаря «Таланты и поклонники», где главную роль исполнит лауреат премии «Золотая Маска» Линда Ахметзянова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина.

«Что можно сказать о Негиной? Она, как и любая женщина, хочет обрести любовь, семью и при этом стать талантливой актрисой и завоевать признание зрителей. Она почувствовала, куда она должна лететь, и делает выбор в пользу чувства. Она в своих решениях честна, она не обманывает себя. Если бы она осталась с человеком, который учил ее, она бы себя обманула, обманула бы весь мир и жила бы по законам, написанным непонятно кем. Она уезжает от насилия: от антрепренеров, которые ее продают, от князя, который ее уничтожает, от учителя, которого она, возможно, и не любит по-настоящему и который сам еще жизни не понимает… Мне кажется, этот поступок понятен всем женщинам, и я ее сама понимаю, я бы сделала точно так же. Я постараюсь сделать Негину более приближенной к нам, более человечной, настоящей, осознающей свои поступки, а не книжной, картонной девочкой», – рассказала Линда Ахметзянова.

Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

В роли Великатова псковские зрители теперь смогут увидеть двух артистов – Евгения Терских и Георгия Болонева. Они будут играть по очереди. В четверг на сцену выйдет новый актер псковского драмтеатра.

Великатов Евгения Терских – всемогущий богач, любитель эпатажа, властный и требующий поклонения.

«Для меня роль Жени Терских – роль на сопротивление, она мне пока что очень тяжело дается, и от этого еще интереснее, – рассказал артист. – Женька это классно делает, у меня нет желания сделать лучше, а очень хочется не повторить, сделать совсем другого, своего персонажа. Может быть, не такого мачо, не такого мужественного. Пойти по другому пути и сделать более инфернального Великатова. У меня даже есть какие-то свои внутренние перекликания с ним».

Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Георгий Болонев уверен, что псковские «Таланты и поклонники» – очень тонкая и актуальная постановка: «Мне было интересно смотреть спектакль: в нем очень тонкие режиссерские ходы и замечательные актерские работы. Глядя на Макса Плеханова в конце, мне немножко хотелось плакать, очень было жалко его. Я так подключился к его персонажу».

Бывшие артисты новосибирского театра «Красный факел» Линда Ахметзянова и Георгий Болонев служат в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина с июля этого года. Лауреата премии «Золотая Маска» (актриса получила эту награду за роль Ирины в спектакле «Три сестры» Тимофея Кулябина) Линду Ахметзянову можно увидеть также в спектаклях «Село Степанчиково и его обитатели» и «7САМУРАЕВ», Георгия Болонева – в «Реке Потудани», «Очень громкой премьере», «Пиковой даме».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Главную роль в псковских «Талантах и поклонниках» исполнит лауреат премии «Золотая Маска»
21 октября 2020
Главную роль в псковских «Талантах и поклонниках» исполнит лауреат премии «Золотая Маска»
В Псковской области потеплеет до +13 градусов
21 октября 2020
В Псковской области потеплеет до +13 градусов
В Псковскую область поступила вторая партия вакцины от гриппа
21 октября 2020
В Псковскую область поступила вторая партия вакцины от гриппа
«Экопром» рассказал псковичам, чем отличаются ТКО от строительного мусора
21 октября 2020
«Экопром» рассказал псковичам, чем отличаются ТКО от строительного мусора
В Псковской области на 40% сократилось количество подростковых правонарушений
21 октября 2020
В Псковской области на 40% сократилось количество подростковых правонарушений
Более 30,6 млн человек в мире вылечились от коронавируса
21 октября 2020
Более 30,6 млн человек в мире вылечились от коронавируса
Российский мэр призвал выталкивать из автобусов пассажиров без масок
21 октября 2020
Российский мэр призвал выталкивать из автобусов пассажиров без масок
За сутки 98 человек заразились коронавирусом в Псковской области
21 октября 2020
За сутки 98 человек заразились коронавирусом в Псковской области

Идет загрузка...