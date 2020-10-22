В чем мое предназначение, или История про Дашу и экскаваторщика

22:36, 22 октября 2020, ПАИ

Астролог и колумнист Псковского агентства информации Наталья Баранова продолжает рассказ о том, как большой мир звезд влияет на человека. В новой статье астролог расскажет, как узнать свое предназначение.

Неужели людям больше заняться нечем, как предназначение узнавать? - этот вопрос я слышу из уст своей хорошей знакомой. Знакомая, женщина средних лет, от нее недавно ушел муж. Неверный супруг не жаждет платить алименты. И ее главная забота сейчас распределить скудный семейный бюджет между двумя детьми-подростками, а на покупку зимней обуви себе денег уже не хватает.

Тут я вспоминаю про пирамиду Маслоу. Прежде чем думать о самореализации, нужно быть сытым и в тепле. Если базовые потребности не удовлетворены, думать о смысле жизни как-то не тянет. Вопрос о предназначении в моем личном рейтинге запросов клиентов занимает одно из первых мест. И да, приходят с ним люди не бедные, у них, как правило, все в порядке с финансами и личной жизнью. У меня вопрос, зачем узнавать свое предназначение, недоумения не вызывает. Мы все здесь для эволюции, а еще, конечно же, для счастья. У Вселенной на каждого из нас свои планы, и если ты живешь в соответствии с ними, попутный ветер в паруса обеспечен.

«Наташа, я по твоему совету пошла учиться на курсы визажистов и я теперь такая счастливаяяяя! - пишет мне клиентка, до этого пятнадцать лет просидевшая в бухгалтерии. В натальной карте всегда читается, куда направлен вектор развития человека. И мелких задач не бывает. Нам все дается по плечу, соразмерно силам и масштабу личности. Надеюсь, я здесь не для того, чтобы соль передать, как в том анекдоте», - переживает уже другая клиентка, которая никак не может себя найти.

Здесь стоит оговориться. Люди часто путают предназначение и наиболее удачный вариант профессиональной самореализации. У кого-то эти две темы совпадают, у кого-то нет. У одного человека предназначение — работать с образами, нести в мир красоту и через эти темы развиваться и совершенствоваться. Тогда, конечно, проще всего реализовать предназначение через профессию, выбрав индустрию красоты. А у кого-то предназначение допустим материнство — нужно родить троих детей и еще пятерых взять из детского дома. Или предназначение — встать во главе сообщества единомышленников, организовать волонтерское движение или открыть приют для бездомных животных. Каждому свое.

«Мне страшно знать свое предназначение, вдруг, чтобы его реализовать нужно что-то в себе серьезно менять. Или наоборот оно окажется слишком мелким и незначительным», - говорит моя приятельница Даша.

Так не бывает, чтобы реализуя свое предназначение мы были несчастны, - хочу я успокоить Дашу. - А мелких и незначительных не бывает. Повторяюсь. В этой жизни тебе нужен именно такой опыт. Дорастешь до масштабов личности Ника Вуйчича, получишь сверхзадачу. (Кто-то хочет с ним поменяться?).

Даша живет тихой размеренной жизнью. Двадцать лет на одной работе, в одной должности, вечера коротает в компании трех кошек. Первая мысль — человек не реализуется. Строю Дашину карту, концы с концами не сводятся. Сижу несколько вечеров, прежде чем внутри щелкает и пазл наконец сходится.

«Даша, у меня выходит, что твоя задача в критической ситуации служить передатчиком важной информации. Причем делать это сухо и безэмоционально. Ну вот как диспетчер на «скорой»», - говорю я ей.

«Ты знаешь, а ведь у меня недавно была такая ситуация, - говорит Даша. - Летом я шла по улице и увидела, как стало плохо экскаваторщику. У человека начались судороги, когда он был за рулем, а машина работала. Его напарник, молодой парнишка, растерялся. Я велела вытащить его из кабины, аккуратно уложить на землю, попросила прохожих вызвать «скорую помощь». Говорила, как правильно держать ему голову, передавала информацию тем, кто звонил 03. Была рядом до приезда бригады врачей».

Вполне вероятно, что быстрые и четкие Дашины действия спасли экскаваторщику жизнь.

Потом Даша припомнила, что лет двадцать назад была на стажировке в колл-центре, куда обращались женщины, подвергшиеся домашнему насилию. Она должна была работать диспетчером на телефоне доверия. Но тогда не прошла испытательный срок.

С предназначением так часто бывает, мы не всегда сдаем экзамены с первого раза. Ведь в том и смысл, чтобы осваивать новые для себя темы и незнакомые области. И жизнь нам подкидывает все новые и новые ситуации в русле предназначения по мере нашего взросления.

И у Даши точно еще будут ситуации, где кому-то понадобится ее помощь в серьезный критический момент жизни. Встретятся ей еще на развилке вероятностей собратья экскаваторщика. И Даша их спасет.